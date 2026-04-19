俳優の志尊淳と長濱ねるが、きょう19日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】ラーメンを食べて…大騒ぎなSixTONESたち日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）で主人公の韓国財閥の御曹司役を演じる志尊は、同い年で大親友の京本と同作で念願のドラマ初共演。「大我って、現場でマイペースなのかなと思っていたんですけど、全然そんなことなくて…