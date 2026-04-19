ギャル化してしまった柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で21万5000回再生を突破し、「想像の10倍似合ってて草」「ショップ店員でこんな子いそう」「思ってた以上にギャル感ある」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さな女の子が犬をギャルにしようと『カツラを被せた』結果→思った以上の『仕上がり』】 女の子とおしゃれごっこ♪ TikTokアカウント「user1o8toy