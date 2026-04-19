県内の高校では、唯一という部活動があります。 その取り組みにスポットをあてました。 そり立つ高い壁。 ホールドをつかみながら頂上を目指し、登っていきます。 『県立大村高校山岳部クライミング班』は、2009年に活動をスタートさせました。 新2、3年生の計19人が週5日、練習に励んでいます。 （髙山 諒雅 選手） 「クライミングの1番達成感を得るのは、1番上まで登りき