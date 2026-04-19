３歳牡馬クラシック第１弾のＧＩ皐月賞（中山・芝2000ｍ）が４月19日に行なわれる。かねてから主役不在と言われる今年の３歳牡馬戦線。スポーツ報知の坂本達洋記者も「今年の皐月賞は『戦国・皐月賞』と言っていいような混戦ムードが漂っています」と言ってこう続ける。「毎年のことですが、今年もクラシック一冠目に向けて実績馬が集結。９頭の重賞ウィナーが顔をそろえました。ですが、頭ひとつ抜けた存在はいません。ＧＩ朝