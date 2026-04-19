気分やコーデに合わせて時計も楽しみたい方に♡FURLAから新作「TWIST」シリーズが登場しました。ベルトをくるりと回すだけで印象が変わるリバーシブル仕様で、1本で2つの表情を楽しめるのが魅力。シンプルながら洗練されたデザインで、毎日のスタイルに寄り添う注目の腕時計をチェックしてみてください♪ 2WAYで楽しめるデザイン♡ 「FURLA TWIST」は、ベルトを反転させることで雰囲気を変えら