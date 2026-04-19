髙村梨々花が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！ 髙村梨々花 ©野澤亘伸／集英社 【プロフィール】髙村梨々花（たかむら・りりか）1999年9月1日生まれ大阪府出身身長158cmB88 W56 H80出演した映画『シャーズ51』（河崎実監督）が8月公開予定。ファーストDVD『Hatsu Hana』（エスデジタル）が発売中。公式Instagra