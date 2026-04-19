リーグ・アン 25/26の第30節 リールとニースの試合が、4月19日04:05にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。 リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、モハメド