開催：2026.4.19 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 4 - 5 [レッズ] MLBの試合が19日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとレッズが対戦した。 ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。 1回裏、4番 ライアン・ジェファーズ 6球目を打ってセンターへのタイムリースリー