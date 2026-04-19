きょう4月19日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、夏木マリが登場！女性が憧れる女性として幅広い年代から支持を受けるその理由を、美の秘訣や朝のルーティンから紐解いていく。さらに盟友・鈴木敏夫氏が初めて明かす、名作『千と千尋の神隠し』出演の知られざる裏話とは？◆59歳で結婚 夫・斉藤ノヴとの私生活を公開21歳で歌手としてデビューを果たし、今年で芸歴53年を数える夏木。その“カッコ