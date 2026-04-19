本日4月19日（日）に初回を迎える、日曜のひる2時〜3時にお引っ越し＆1時間に拡大した日本テレビ（関東ローカル）「timeleszファミリア」。お引越し後の記念すべき初回は、日本を代表するレジェンドMC・所ジョージを迎え、予測不能の“所ワールド”全開のロケに！今回、timeleszの8人が訪れたのは東京・世田谷の某所。しかし、メンバーはおろかスタッフも今回のロケの流れを知らないという。初回からいきなりゲストに番組の流れす