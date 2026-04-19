「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島が２連敗でＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗。先発のフレディ・ターノック投手は粘りの投球を続けていたが、七回に中前適時打を許して継投。ドラフト２位・斉藤汰直投手が４安打を浴びてこの回一挙６失点となった。得点は７点を追う七回、今季初スタメンの二俣翔一外野手が２点適時三塁打。借金は今季ワーストの「４」となった。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇