元プロ野球・メジャーリーガーの中島宏之氏（中島裕之／43）の妻でモデルの相沢紗世（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しむ夫婦ショットを披露した。【写真】「相変わらずお綺麗です」「仲良くて素敵」ゴルフ場での夫婦ショットを披露した相沢紗世＆中島宏之氏相沢は「今月夫婦で3ラウンド目 パターうまくなりたい」とのコメントとともに、ゴルフウェア姿の2人が爽やかな笑顔を見せる夫婦自撮りショットを