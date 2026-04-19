「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島がＤｅＮＡに連敗し、５位に転落した。借金４は今季ワーストを更新。同戦の開幕４連敗は１５年以来、１１年ぶりの屈辱となった。完敗の中で今季初スタメンの二俣翔一内野手（２３）が意地を見せた。適時三塁打を含む２安打１打点の活躍で、数少ない見せ場を演出。暗いトンネル脱出へ、若鯉がチームに勢いをもたらす。つかんだチャンスを逃すわけにはいかない。重苦し