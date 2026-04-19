日本郵便公式「ゆうパック」の公式X（@yupack_official）が15日、ハサミやカッターが手元にない時の「レターパック」のスムーズな開封方法についての検証結果を報告した。【図解あり】「横から開ける」が一番きれい！レターパックの“スムーズな開封方法”同アカウントでは3月30日に、「はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに…という経験はありませんか？レターパックは内容品が守られるよう丈夫に作られて