クリエイターのちゆうが17日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」水着ショットも（18枚）“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。そんな彼女が「下から撮られるのは恥ずかしい」とつ