今回は、友人Aに聞いた、義実家での距離感に戸惑った話です。「ちょっとだけ」のはずが、気づけば当たり前になっていき……。その違和感に、どう向き合ったのか――。 置かせて 「ちょっとだけ置かせて」義妹からそう頼まれ、Aは荷物を預かることになりました。その部屋は、もともと義妹が結婚前に使っていた場所です。 Aは義母と二世帯同居で暮らしており、義妹は近くに住んでいました。普段から顔を合わせるこ