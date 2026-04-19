◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）阪神競馬場で１８日に行われた第３１回アンタレスＳ・Ｇ３は１番人気のムルソー（坂井）が重賞初Ｖを飾った。◆坂井瑠星騎手５度目の騎乗で初勝利。これまでは２２年グロリアムンディ、２５年タイトニットの２着が最高。重賞はチャーチルダウンズＣ（アスクイキゴミ）以来、今年３勝目。通算２９勝目。◆池江泰寿調教師０９年ウォー