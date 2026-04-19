アメリカとイスラエルのイラン攻撃によって、イランの最高指導者・ハメネイ師と、シャムハニ最高指導者顧問、革命防衛隊のパクプール司令官、ナシルザデ国防軍需相、ムサビ軍参謀総長が1日のうちに殺害された。このようなアメリカの軍事力は、どこで生まれたのか。ジャーナリストの大西康之氏が解説する。【画像】米コロラド州デンバーにあったパランティア本社◆◆◆魔法の力を授けた男歴史