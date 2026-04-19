長野県北部できのう、最大震度5強を観測する地震がありました。震源に近い長野県大町市の温泉施設。地震の被害の取材中に大きな揺れが起きました。温泉施設の人「きょうのはちょっと大きいですね」最初の地震はきのう午後1時20分ごろに発生し、大町市で震度5強、長野市で震度5弱を観測しました。気象庁によりますと、地震は糸魚川ー静岡構造線断層帯の周辺で発生したということです。気象庁の会見「特に1週間程度、今後2〜3日の間