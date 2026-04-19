かつて江戸の町のヒーローとして人々の喝采を浴び、歌舞伎や講談の演目にもたびたび描かれてきた町火消。「粋でいなせ」と称されたその生き方と技は、令和の時代にどのように受け継がれているのか。​江戸消防記念会専務理事で、第一区総代の山口新次郎氏が語る。【画像】入れ墨は遠目にも誰が作業しているか分かるよう入れたもので、彫物がある者だけで組織された江戸消防彩粋會がある◆◆火消しや鳶は「生き方」「火消っ