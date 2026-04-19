「天下の険」のジグザグ運転も険しい坂を通るために列車が停車して方向転換するスイッチバックがある区間は、鉄道旅の大きなヤマ場となります。スイッチバックでもいろいろな種類があり、乗務員の対応もいろいろです。 【かなりスゴい!!】これが「異色すぎるスイッチバック体験列車」です！（写真）スイッチバックを通る「ジグザグ運転」で有名なのは、小田急電鉄傘下の小田急箱根が神奈川県の有名観光地・箱根で運行している