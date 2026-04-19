日常生活や外出先で、あったかいお湯が「あればなぁ〜」とつくづく思う場面って意外と多いもの。水筒にお湯を入れて代用するのもありですが、実際にその場で沸かしたいこともありますよね。特にアウトドアや旅行先など簡単にお湯が手に入らないシーン。さらに、赤ちゃんの用のミルク作りで「今すぐ欲しい！」なんてときもしかり。そんなニーズにピッタリなのがBLUEFEELより発売のUSB充電式ポータブルケトル「Heat100」（1万6980円