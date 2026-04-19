健康診断で「血圧が高い」と言われたら、まず何をすればいいのでしょうか？東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。血圧が高い人が減塩しなければならない理由食塩（塩化ナトリウム）を摂りすぎると血圧が上昇します。高血圧は動脈硬化を引きおこし、やがて心筋梗塞や脳梗塞にいたります。そこで減塩食がすすめられている