「うちの子、何をやっても続かない……」。男の子を持つ親なら、一度はそう嘆いたことがあるのではないだろうか。しかし、「飽きっぽさ」は見方を変えれば大きな武器になる。入塾テストなしで難関中学に高い合格率を誇る進学塾VAMOS代表・富永雄輔氏の著書『男の子の学力の伸ばし方』には、男の子特有の「飽きやすいがハマりやすい」という性質を逆手に取り、短時間の集中を積み重ねて学力を伸ばす方法が紹介されている。本連載で