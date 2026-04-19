プレミアリーグ第33節が18日に行われ、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。ホームのチェルシーは前節のマンチェスター・シティ戦に敗戦し、リーグ戦3連敗を喫したほか、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏の5位リヴァプールとの勝ち点差も「4」に広がった。ここで連敗を止めることはできるか。対するマンチェスター・ユナイテッドは勝ち点「55」で3位につけているが、前節はリーズに敗戦し、リサンドロ・マ