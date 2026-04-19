All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった神奈川県在住68歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：やすらぎ老後年齢・性別：68歳・男性居住地：神奈川県家族構成：本人、妻住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：約650万円現在の預貯金：約1600万円リスク資産：約450万円日々の支出管理が重要年金生活で貯金ができ