慣れない電車で不安だったけど、優しい大人が案内してくれて一安心――と、思いきや。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち小学生の姉妹は、まさかのハプニングに見舞われてしまった。愛知県在住の30代女性・Oさんが小学校4年生だったころの出来事だ。＜Oさんからのおたより＞小学4年生の時に、小学3年生の妹を連れて祖母の家に行くことになりました。途中、乗り換えの電車がわからずスーツを着た男性に道を聞きました。