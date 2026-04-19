打線の援護がなく、深刻な得点力不足から「貧打地獄」とファンに揶揄されている阿部巨人。そんな窮地を脱するべく、指揮官はたまらず直接、打撃指導。しかし、その現場介入に対し、ファンからは期待よりも不安と拒絶反応が……。【写真】「下半身タイガース」と揶揄され…巨人坂本と西武山川の“奇跡の一枚”ファンから漏れる“悲鳴”のワケ4月15日、甲子園で行われる予定だった阪神戦が雨天中止となり、巨人は室内練習場で調