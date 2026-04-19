【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ1−1ケルン（日本時間4月18日／ミラントア・シュタディオン）【映像】安藤智哉、打点が高すぎる“強烈ヘッド”炸裂の瞬間ゴールまで”あと少し”だった。ザンクトパウリDF安藤智哉のストロングポイントである高さを活かした強烈なヘディングシュートが話題を集めている。日本時間4月18日のブンデスリーガ第30節で、ザンクトパウリはホームでケルンと対戦した。安藤は3バックの右CBで先発出場し