誰もが口にする食材が原因不明の不調を引き起こすことがある。内科医の本間良子さんは「小麦の過剰摂取により腸の細胞の間が開きっぱなしになり、毒素をどんどん体内に取り込んでしまう」という――。（第1回）※本稿は、本間良子『小麦抜きのすすめ』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■小麦を食べ続けると腸壁に穴が空くみなさんは、「