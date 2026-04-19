◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル、良）阪神競馬場で１８日に行われた第３１回アンタレスＳ・Ｇ３は１番人気のムルソー（坂井）が重賞初Ｖを飾った。厚い信頼を坂井が手綱に乗せた。道中で先頭に立ったムルソーと４角手前でリードを広げにかかると直線では漆黒の馬体にムチを６発。それでも、最後まで余裕があった。１馬身半差で手にした初の重賞タイトルにも、息はほとんど乱れ
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