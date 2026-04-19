「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加が、友人と金沢を訪れたことを報告した。１９日までに「友人と金沢旅に」と題して自身のインスタグラムを更新。両袖がシースルーになった白いトップス姿で兼六園の桜をバックに笑顔を見せるショットを披露した。また「兼六園桜きれいだった〜髪の毛もピンクに」とつづり、髪をピンク色に染めたことを明かした。この投稿にはファンから「髪色とても可愛いです」「