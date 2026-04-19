巨人・井上温大投手（２４）が２勝目を懸けて１９日のヤクルト戦（神宮）に先発する。登板前日の１８日は敵地で調整。２週連続の対戦に向け「サンタナ選手とオスナ選手に結構打たれているので、そこをどう抑えるかを考えて投げていこうと思う」と警戒を強めた。ヤクルト戦は通算７登板で０勝４敗。１２日の同戦（東京Ｄ）も６回７奪三振２失点の力投実らず黒星を喫している。「（前回）８本もヒットを打たれているので。元々強