女優の上白石萌歌が１９日までに更新したインスタグラムに「ハスキーのりん氏愛してるｆｒｏｍｔｈｅｂｏｔｔｏｍｏｆｍｙｈｅａｒｔ」とつづり、写真を投稿した。続けて「めろめろ」と癒されている様子を記した。最後に「りんめろ」とつづり、投稿を締めた。この投稿に「我慢できずに微笑んじゃってますもんね…！可愛すぎます（りんさんも萌歌さんも）」「りんちゃんも萌歌ちゃんもかわいすぎる」「素敵な２ショッ