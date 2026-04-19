イラン最高安全保障委員会は18日、アメリカとの戦闘が終結し永続的な平和が実現するまで、ホルムズ海峡の通航を管理する決意だと発表しました。海峡付近では商船2隻がイラン側から銃撃され、緊張が高まっています。イラン革命防衛隊は18日、アメリカが海上封鎖を続け停戦合意に違反しているとして、ホルムズ海峡を封鎖したと表明したうえで、海峡に接近する船舶は敵とみなし、標的となると警告しました。こうした中、イラン最高安