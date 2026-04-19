◇JABA岡山大会準決勝＝トヨタ自動車4―0JR東海決勝＝トヨタ自動車13―3JR東日本（2026年4月18日マスカットスタジアム）トヨタ自動車が決勝でJR東日本に大勝。2大会連続3度目の優勝を決めるとともに、日本選手権に向け22大会連続25度目の出場権を獲得した。準決勝のJR東海戦では池村健太郎投手（24）が1安打完封勝利。今大会は2試合連続完投勝利、防御率0・50の活躍で、最高殊勲選手賞と最優秀投手賞の2冠に輝いた。「