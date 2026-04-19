◆ファーム・リーグ巨人５―９楽天（１８日・ジャイアンツタウン）巨人の育成５位ルーキー・知念大成外野手（２５）が新たな相棒に好感触を得た。ファーム・リーグの楽天戦（Ｇタウン）で、２戦連続となるマルチ安打をマークした。好調の秘密について「バットです！いいバットに巡りつきました」と声を弾ませた。２回２死から右前安打。６回２死からも三塁を目指して走塁死となったが、中堅への二塁打を放った。３軍で調整