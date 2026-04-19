弟子に暴力を振るったとして、元横綱照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）に対して2階級降格と報酬減額の処分が下ったのは4月9日のこと。相撲界の重大事案が一段落してからわずか4日後の13日、力士たちは靖国神社の境内にいた。＊＊＊【実際の写真】またもや暴力事件かと…“満面の笑み”で「一山本」にパンチする「隆の勝」和やかムードこの日は恒例の靖国神社奉納大相撲。取組前に行われる本殿への参拝を控え、化粧まわしを着け