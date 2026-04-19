有望な高校生が殺到先の箱根駅伝で史上初となる2度目の3連覇を達成した青山学院大学陸上部が「女子駅伝チーム」を創設した。指揮官は原晋監督（59）が兼任する。【写真を見る】「青学女子駅伝チーム」に加わった“トップレベル選手”とは？名将の肝いりとあって、早速、クイーンズ駅伝5度の優勝を誇るワコールや、アディダス ジャパンなど4団体が女子チームのスポンサーに名乗りを上げた。スポーツ紙記者によると、「青学の