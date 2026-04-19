東九州自動車道の北九州市－宮崎市区間の開通10周年を記念するイベントが18日、大分県別府市が行われました。 記念イベントが行われたのは東九州道の別府湾サービスエリアです。 東九州道は2016年4月に北九州市と宮崎市の間の全線がつながり、開通10周年を迎えます。 イベントでは利用者にコースターやエコバッグなどの特製のグッズが配られました。 開通10周年の記念イベント ま