大分県杵築市の大分農業文化公園「るるパーク」がリニューアルし、新たに造られたコテージや遊具は18日から利用できるようになっています。 新たに造られたコテージ るるパークのリニューアルは2026年で開園25周年となるのにあわせ、総事業費およそ3億円をかけて行われたものです。 リニューアルでは最大6人まで宿泊できる平屋とロフト付きのコテージがあわ