ものまね界のレジェンドが、令和のものまね芸人にまさかの嫉妬!?“似せる”ではなく“ぼかす”という発想に、スタジオも思わず唸った。 【TVer】レパートリーは6億個!?ものまねレジェンドが「クセになる」とハマった芸人とは ベテランものまね芸人であるホリが、「思わず嫉妬した令和のものまね芸人」としてまず名前を挙げたのはモリタク！。 ホリはモリタク！の「虫取り網を被ると丁度いい京本政樹」