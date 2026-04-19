【「ヨルムンガンド」】 既刊11巻 「ヨルムンガンド」1巻 2026年4月19日、高橋慶太郎氏のマンガ「ヨルムンガンド」が連載開始20周年を迎える。 本作は硝煙がくすぶる戦場と謀略渦巻く武器商人の世界を舞台としたガンアクションマンガ。「サンデーGX」2006年5月号から2012年2月号にかけて連載され、2012年にはTVアニメ化も果たした。 現在、特設サイト「Koko's MilitaryMart」が