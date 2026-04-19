「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」より晴こころさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」、「Pick Up Girls!」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」には晴こころさんが登場。「週刊！ハロプロ写真館」では、アイドルグル&