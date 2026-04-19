開催：2026.4.19 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 4 - 2 [メッツ] MLBの試合が19日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとメッツが対戦した。 カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。 2回表、7番 マーク・ビエントス 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 CHC 0-1 NYM 2回