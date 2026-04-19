京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小学校5年（失踪当時）の安達結希さん（11）の捜索は遺体で見つかる最悪の結果となったが、その3日後、死体遺棄容疑で父親の優季容疑者（37）が逮捕される急展開となった。優季容疑者は「間違いありません」と容疑を認め、殺害についても「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしているとも報じられている。京都府警は捜査本部を設置し、殺人容疑での再逮捕を視野に捜査を進めてい