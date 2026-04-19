プレミアリーグ 25/26の第33節 チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、4月19日04:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはリアム・デラップ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・