プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第3節 メヘレンとアンデルレヒトの試合が、4月19日03:45にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、ベニト・ラマン（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはトリスタン・ドグレフ（MF）、トルガン・アザール（MF）、マリオ・ストロイ