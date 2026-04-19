「経営の神様」と呼ばれ、京セラとKDDIという2つの大企業を創業し、JAL（日本航空）を奇跡的に再建した稲盛和夫氏。その経営哲学「稲盛フィロソフィー」は、今も多くの経営者にとっての聖典であり続けている。「熱烈中華食堂 日高屋」の創業者である神田正会長もまた、稲盛氏の哲学に共感する経営者の一人だ。従業員に自ら保有する株式を贈与するなど「分かち合う資本主義」を実践する。そんな神田会長と稲盛氏の衝撃的な出会いと