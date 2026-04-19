【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日曜昼に引っ越しし、1時間枠に拡大したtimeleszの冠レギュラー番組『timeleszファミリア』の初回放送が、4月19日14時から日本テレビで放送。 記念すべき初回は、日本を代表するレジェンドMC・所ジョージを迎え、予測不能の“所ワールド”全開のロケが展開される。 ■長寿番組の父・所ジョージから“遊び心”と“自分で作りだす力”を学ぶ 今回、timelesz